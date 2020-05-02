02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online olarak gerçekleştirilecek
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin bu toplantısıyla Türkiye'de ilk kez bir Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online olarak gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz. Türkiye'de bir ilk olacak online YDK toplantımız, 15.05.2020 Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. YDK üyelerimizin online toplantımızda iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübümüze nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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