02 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online olarak gerçekleştirilecek

Fenerbahçe'den bir ilk! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Toplantısı'nın online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin bu toplantısıyla 'de ilk kez bir Yüksek online olarak gerçekleştirilecek.

'nin sitesinden yapılan açıklamada "Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle (YDK) toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz. 'de bir ilk olacak online YDK toplantımız, 15.05.2020 Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. YDK üyelerimizin online toplantımızda iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübümüze nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Bonservisi belli oldu haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Bonservisi belli oldu
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!
Mesut Özil'e sert sözler! Fenerbahçe'ye gideceksen git Mesut Özil'e sert sözler! "Fenerbahçe'ye gideceksen git"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör