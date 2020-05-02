02 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Gökhan Gönül'den transfer sözleri! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı takımda mı kalacağı yoksa sarı-lacivertli takıma mı katılacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:38
ABONE OL
  • 1
  • 9
Gökhan Gönül'den transfer sözleri! Fenerbahçe...

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, bu dönemde en çok konuşulan isimlerden biri de Gökhan Gönül oldu.

  • 2
  • 9
Gökhan Gönül'den transfer sözleri! Fenerbahçe...

Türk futbolunun en iyi sağ beklerinden biri olarak kabul edilen 35 yaşındaki futbolcu, 9 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

  • 3
  • 9
Gökhan Gönül'den transfer sözleri! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlı takıma transferi büyük yankı uyandıran başarılı futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla göz doldurdu.

  • 4
  • 9
Gökhan Gönül'den transfer sözleri! Fenerbahçe...

Sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi sona erecek milli futbolcunun yeni sezonda Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilmişti.

  • 5
  • 9
Gökhan Gönül'den transfer sözleri! Fenerbahçe...

Kariyerindeki son yıllarına giren Gökhan'ın da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ve oyuncunun kariyerini sarı-lacivertli takımda bırakmak istediği öne sürülmüştü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör