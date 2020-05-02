02 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Caner Erkin ısrarı sürüyor!

Fenerbahçe'nin Caner Erkin ısrarı sürüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Fenerbahçe'nin 2016 yazında yollarını ayırdığı için sarı-lacivertlilerin ısrarı sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'ın durumu belirsizliğini korurken, Sarı Kanarya Caner Erkin'in nabzını yokluyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bekleyişi! Kanarya eski yıldızından vazgeçmiyor...Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor… Yerli transferde de atağa kalkan Sarı-Lacivertliler eski yıldızı Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor…

Takvim'in haberine göre; Elindeki sol kanat oyuncusu ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Caner Erkin'den gelecek haberi bekliyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Caner'le anlaştıktan sonra Hasan Ali ile görüşmeyi planlıyor.

31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları haberin devamı

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