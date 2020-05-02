Fenerbahçe'nin Caner Erkin ısrarı sürüyor!
Fenerbahçe'nin 2016 yazında yollarını ayırdığı Caner Erkin için sarı-lacivertlilerin ısrarı sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, Sarı Kanarya Caner Erkin'in nabzını yokluyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Caner Erkin bekleyişi! Kanarya eski yıldızından vazgeçmiyor...Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor… Yerli transferde de atağa kalkan Sarı-Lacivertliler eski yıldızı Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor…
Takvim'in haberine göre; Elindeki sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Caner Erkin'den gelecek haberi bekliyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Caner'le anlaştıktan sonra Hasan Ali ile görüşmeyi planlıyor.
31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
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