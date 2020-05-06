06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Berke Özer karantinadan çıkmadan fidan dikti

F.Bahçeli yıldızdan örnek hareket! Çıkmadan önce...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 Giriş Tarihi: 06.05.2020

Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Westerlo'da sürdüren, 'nin genç file bekçisi 'in 14 günlük karantina süreci sona erdi. Genç kaleci, kaldığı yurttan ayrılmadan hemen önce fidan dikti.

Corona virüsü salgını sonrası 'dan getirilen Türk vatanşları arasında 'nin Westorlo ekibinde kiralık olarak forma giyen kalecisi de vardı.

23 Nisan'da Türkiye gelen genç file bekçisi, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra 14 günlük karantina süresini geçireceği Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na geçmişti. Genç futbolcunun karantina süresi bitti.

Kaldığı yurttan ayrılan Berke Özer, örnek bir davranışa imzasını attı. 19 yaşındaki file bekçisi, kaldığı yurdun bahçesine hatıra fidanı dikti.

Gümüşhane Gençlik Spor Müdürlüğü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım da yaptı. Bu gönderide, "Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer 14 günlük karantina süresini doldurarak bugün ilimizden ayrıldı. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdumuzun bahçesine de hatıra çam fidanı diken Berke Özer'e bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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