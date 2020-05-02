Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Corona virüsü salgını sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve birçok oyuncuyla da temas halinde bulunan sarı-lacivertlileri, ilk transferini bitirdiği ve sözleşme detaylarının dahi ortaya çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...