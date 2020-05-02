02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Corona virüsü salgını sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve birçok oyuncuyla da temas halinde bulunan sarı-lacivertlileri, ilk transferini bitirdiği ve sözleşme detaylarının dahi ortaya çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:55
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Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirip transfer çalışmalarına yoğunlaşan sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almayı planlıyor.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Bu doğrultuda son iki yılda olduğu gibi sil baştan bir kadro oluşturmayı planlayan yönetim, 2020/2021 sezonu için ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de sezon sonunda futbolu bırakarak sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun özellikle istediği oyuncu, gelecek sezon sarı-lacivertli takım için ter dökecek.

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Fenerbahçe ilk imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

Hürriyet'te yer alan habere göre; gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e attırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı.

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