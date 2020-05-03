Zanka'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Kanarya'nın sezon başında Huddersfield'den 2 milyon euro'ya transfer edip, verim alamayınca F. Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'dan kötü bir haber geldi.
Kanarya'nın sezon başında Huddersfield'den 2 milyon euro'ya transfer edip, verim alamayınca F. Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'dan kötü bir haber geldi. 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği öne sürülen eski kulübü Kopenhag'dan Zanka'ya, "Bonservisin al da gel" mesajı gönderildi. Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag teknik direktörü Stale Solbakken, Zanka'nın öncelikle Fenerbahçe'deki kontratından kurtulması gerektiğini söyledi, "Zanka'nın bu koşullarda geri gelmesi olası değil. Bunun için öncelikle kulübüyle sözleşmesini sonlandırması, bonservisinin elinde olması gerekir. Ayrıca maaşında da belli bir azalmayı kabul etmesi lazım" dedi.
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