Son dakika: Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, öncelikli olarak sol bek ve stoper hattına ağırlık vermişti. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yönelmişti. Bu kapsamda listeye Kwadwo Asamoah'ı yazan Sarı Kanarya'ya transferde Watford rakip olmuştu. Peki, transferde son durum ne? İşte detaylar...