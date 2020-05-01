01 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Son dakika: Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova

Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

FIBA Kadınlar 'nde 'dan , yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın en değerli oyuncusu belirlendi.

Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan ve 'nde 21,3 sayı ortalamasıyla zirvede bulunan Iagupova, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.

Oylamada Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'dan Belçikalı Emma Meesseman ikinci, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'dan ABD'li Alyssa Thomas ise üçüncü sırayı aldı.

Kadın Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena da FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.

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