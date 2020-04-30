30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Fenerbahçe sahaya iniyor! İşte o tarih

Fenerbahçe sahaya iniyor! İşte o tarih
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Son dakika haberine göre Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara 4 Mayıs Pazartesi günüden itibaren başlanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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