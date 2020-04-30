Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!
Corona virüsü salgını nedeniyle hazırlıklarını evden yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında TFF'ye ismi bildirmeyen Alper Potuk affedildi. 28 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta sahaya inecek olan sarı-lacivertli takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı. Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.
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