30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!

Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle hazırlıklarını evden yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren 'de sezonun ikinci yarısında 'ye ismi bildirmeyen affedildi. 28 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta sahaya inecek olan sarı-lacivertli takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki , Samandıra'ya çağrıldı. Şubat ayında kadro dışı kalan ve 'na () ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den flaş karar! Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz... F.Bahçe'den flaş karar! Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...
F.Bahçe ile G.Saray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez... F.Bahçe ile G.Saray'dan dev transfer harekatı! Üçüncü kez...
Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör