30 Nisan 2020, Perşembe

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Nenad Bjelica 3 yıldızla beraber geliyor! İşte o isimler

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de Nenad Bjelica sesleri yükselmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin Sırp çalıştırıcıyla her konuda anlaşma sağladığı öne sürülürken, Bjelica'nın 3 yıldız isimle birlikte geleceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:29
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Nenad Bjelica 3 yıldızla beraber geliyor! İşte o isimler

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Ersun Yanal henüz gitmeden hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, aradığını Hırvatistan'da buldu.

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Nenad Bjelica 3 yıldızla beraber geliyor! İşte o isimler

Dinamo Zagreb'le yollarını ayıran 48 yaşındaki Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç'un teklifini kabul etti.

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Nenad Bjelica 3 yıldızla beraber geliyor! İşte o isimler

Mirsad Türkcan'ın aracılık ettiği görüşmede, anlatılan hedeflerden, projelerden etkilenen Hırvat teknik adam, kendisine sunulan tekliften de memnun oldu.

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Nenad Bjelica 3 yıldızla beraber geliyor! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Otto Bariç'in "Takımda potansiyelli oyuncular yok. Bjelica giderse iyi transferler yaptırması gerek" sözleri henüz sıcaklığını korurken Hırvat medyası, üç önemli oyuncunun da Bjelica'yla birlikte sarı-lacivertlilere imza atacağını yazdı.

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Nenad Bjelica 3 yıldızla beraber geliyor! İşte o isimler

Hırvat basını Bjelica'nın Fenerbahçe'yle kesin olarak anlaştığını yazarken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak bir iddiayı da manşetlerine taşıdı: Bjelica, Fenerbahçe'ye Hırvat yıldızlarla birlikte gidecek!

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