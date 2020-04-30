30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şok gelişme! Semih Özsoy...

Fenerbahçe'de şok gelişme! Semih Özsoy...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Bu sezon Euroleague ve ING 'nde istediği oyunu sahaya yansıtamayan Beko'da şubesinden sorumlu yöneticiliğe 'un yerine getirildi.

Bu sezon hem Avrupa hem de 'de istediği performansı gösteremeyen Beko Erkek Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp başantrenör 'in geleceği merak edilirken, basketbol takımını yeniden eski günlerine döndürmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de flaş bir değişiklik yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'de 'un başkan seçilmesinin ardından basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe getirilen 'un yerine getirildi.

Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması dikkat çekici bir gelişme oldu.

Fenerbahçe Beko'nun yeni sorumlusu Turnaoğlu'nun Obradovic ile de görüşerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

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