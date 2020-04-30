Fenerbahçe'de şok gelişme! Semih Özsoy...
Bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde istediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe Beko'da basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi.
Bu sezon hem Avrupa hem de Türkiye'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in geleceği merak edilirken, basketbol takımını yeniden eski günlerine döndürmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de flaş bir değişiklik yaşandı.
Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe getirilen Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi.
Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması dikkat çekici bir gelişme oldu.
Fenerbahçe Beko'nun yeni sorumlusu Turnaoğlu'nun Obradovic ile de görüşerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
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