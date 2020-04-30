30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Nijmegen’den mutlusu yok!

Nijmegen’den mutlusu yok!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu öncesi transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü Nijmegen, 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu öncesi transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü Nijmegen, 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

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