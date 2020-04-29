30 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Artık patron Bjelica! İşte alacağı maaş...

Sarı-lacivertliler, adaylar arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamla temaslarında mutlu sona ulaştı. Başkan Ali Koç'un son olarak telefonla görüştüğü 48 yaşındaki hoca, İstanbul'a gelmek için geri sayıma geçti. Salgının ardından Süper Lig'in oynanması halinde Nenad Bjelica, Kayserispor maçıyla F.Bahçe'de işbaşı yapacak.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 02:18
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Artık patron Bjelica! İşte alacağı maaş...

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda vites yükseltti... Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışırken, Yanal'ın ardından sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile kapacağını duyurmuştu.

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Artık patron Bjelica! İşte alacağı maaş...

Süper Lig devi, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada teknik direktör konusunda bir çok isimle temasa geçerken, son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'te görev alan Nenaj Bjelica isminde yoğunlaşmıştı.

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Artık patron Bjelica! İşte alacağı maaş...

Dinamo ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'nin eksenine giren teknik adam, sarı lacivertlilere yeşil ışık yakarken, müzakerelerde olumlu görüş sergilemişti.

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Artık patron Bjelica! İşte alacağı maaş...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hırvat basınından konunun detaylarına ilişkin önemli bilgiler geldi.

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Artık patron Bjelica! İşte alacağı maaş...

Fotomaç'ın derlediği haberde; Nenad Bjelica - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli ayrıntıları okuyucularına aktardı.

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