Sağ beke Manquillo

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isla ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Javier Manquillo'da ısrar ediyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isla ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Javier Manquillo'da ısrar ediyor. Newcastle United ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol sağ beki daha önce de gündemine alan sarı-lacivertlilerin bu transferde şartları zorlayacağı öğrenildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'nın yeni bir yapılanmaya gideceği ve Manquillo'yla sözleşme yenilemeyeceği belirtildi.

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