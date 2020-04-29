29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Çizme’den yenı iddia

Çizme’den yenı iddia
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Fenerbahçe için bir iddia da 'den geldi. İtalyan haber sitesi Calcimercato, sarı-lacivertlilerin gündemindeki hocalardan birinin de Walter Mazzari olduğunu ileri sürdü.

Fenerbahçe için bir iddia da 'den geldi. İtalyan haber sitesi Calcimercato, sarı-lacivertlilerin gündemindeki hocalardan birinin de Walter Mazzari olduğunu ileri sürdü. Haberde, son olarak Torino'yu çalıştıran 58 yaşındaki hocanın da Fenerbahçe'de görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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