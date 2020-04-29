29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Atzili’ye teklif var ama

Atzili’ye teklif var ama
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

İsrail basını, Fenerbahçe'nin forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı.

İsrail basını, Fenerbahçe'nin forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı. İsrail ekibinin idarecileri, sarı- lacivertlilerin teklifini doğrularken, "Henüz somut bir durum yok. Bize teklif iletildi ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

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