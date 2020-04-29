Atzili’ye teklif var ama

İsrail basını, Fenerbahçe'nin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı.

İsrail basını, Fenerbahçe'nin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı. İsrail ekibinin idarecileri, sarı- lacivertlilerin teklifini doğrularken, "Henüz somut bir durum yok. Bize teklif iletildi ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

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