28 Nisan 2020, Salı
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Volkan Demir açıkladı! Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı?
Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile el sıkıştığı iddia edilmişti. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Bjelica transferinde son durumu açıkladı.
28.04.2020
Volkan Demir'in açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe yüzyüze gerçekleştirmedi ancak aracılar vasıtasıyla ulaşıldı. İstenilenler söylendi, hocanın beklentileri alındı. Olumsuz bir durum yok, gayet olumlu bir görüşme gerçekleşti. Ama yüzyüze bir görüşme ve kesinleşen bir durum yok ortada. Şu anda uçuş kısıtlaması mevcut bu yüzden bu durum gerçekleşemiyor. 15 Mayıs'ta uluslararası uçuş konusunda kurallar gevşetilirse Fenerbahçe bu rotada adımını atıp Nenad Bjelica transferini bitirebilir durum o seviyede."
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