Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin yeni adresi belli oluyor!
Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen fakat istenilen seviyeye gelemediği için devre arasında Rus ekibi Sochi'ye transfer olan Adil Rami'nin yeni adresinin Torino olacağı iddia edildi.
Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayınca şubat ayında Rus ekibi Sochi'nin yolunu tutan Adil Rami'nin yeni adresi netleşiyor.
Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere ve FotoMaç'ın derlediği bilgilere göre; tecrübeli defans oyuncusu Torino'ya önerildi. İtalyan temsilcisinin Adil Rami ya da Monaco ile sözleşmesi bitecek olan Jemerson'u kadrosuna katması bekleniyor. Ancak deneyimli futbolcunun daha önce Milan'da oynamış olması ve Serie A'yı tanıması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.
Kariyerine Lille'de başlayan Adil Rami, sırasıyla Valencia, Milan, Sevilla, Marsilya, Fenerbahçe ve Sochi formaları giydi. 34 yaşındaki deneyimli oyuncunun Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu apoleti bulunuyor.
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