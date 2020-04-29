29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Andre Santos’dan flaş itiraf! "Beni değil onu seçtiler"

Andre Santos’dan flaş itiraf! Beni değil onu seçtiler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Bir dönem forması giyen Brezilyalı yıldızı , ülkesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız isim 2009'da 'ya transferinin gerçekleşmediğini Katalan devinin eski Beşiktaşlı Adriano'yu seçtiğini söyledi.

2009 yılında takımı Corinthians ile Brezilya Kupası'nı kazanan emekli sol bek oyuncusu, yetkililerinin o gün kendisini izlediğini anlattı.

"BARCELONA İZLEMEYE GELDİ"

yaptığı açıklamada; "İki Barcelona yetkilisi final maçında beni izlemek için geldi. Ben de geldiklerini biliyordum çünkü Ronaldo beni uyarmıştı. Ronaldo bana gelip; Barcelona'dan yetkililerin beni görmek istediğini ve maç sonrası için bir yemek ayarladığını söyledi." dedi.


Durumu bilen Andre Santos söz konu maçta Sao Paolo'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı.

ANLAŞMAYI ADRIANO BOZDU

Andre Santos maç sonrasında yaşananları; "O maçta çok iyi oynadım. Barcelona'ya gitmeye çok yakındım. Maçtan sonra restauranta gittik ve bana 'Andre, insanlar seni ve oyununu seviyor. Biz Avrupa'ya dönüyoruz ve üstlerimizle konuşacağız." dediler." diyerek anlattı.

Yapılan anlaşmaya rağmen Andre Santos, Barcelona forması giyemedi çünkü aynı yaz Barcelona bir diğer Brezilyalı sol bek Adriano ile anlaştı.

Andre Santos, o dönem Sevilla'dan edilen Adriano için; "Barcelona benim yerime onu seçti çünkü Adriano çoktan Avrupa'ya ve 'ya uyum sağlamıştı." dedi.

2009 yaz transfer döneminde Barcelona ile anlaşamayan Andre Santos, 'ye 6 milyon avro karşılığında satıldı.
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