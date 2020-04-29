Andre Santos’dan flaş itiraf! "Beni değil onu seçtiler"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldızı Andre Santos, ülkesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız isim 2009'da Barcelona'ya transferinin gerçekleşmediğini Katalan devinin eski Beşiktaşlı Adriano'yu seçtiğini söyledi.

2009 yılında takımı Corinthians ile Brezilya Kupası'nı kazanan emekli sol bek oyuncusu, Barcelona yetkililerinin o gün kendisini izlediğini anlattı.

Andre Santos yaptığı açıklamada; "İki Barcelona yetkilisi final maçında beni izlemek için geldi. Ben de geldiklerini biliyordum çünkü Ronaldo beni uyarmıştı. Ronaldo bana gelip; Barcelona'dan yetkililerin beni görmek istediğini ve maç sonrası için bir yemek ayarladığını söyledi." dedi.

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