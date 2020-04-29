29 Nisan 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sahur göndermesi
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesiyle kulüpler sosyal meydan birbirlerine dikkat çeken göndermelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler yaptığı sahur paylaşımına Beşiktaş'a etiketledi.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a videolu gönderme geldi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine attığı golleri seslendirdi. Videonun sonlarına doğru Moussa Sow'un davul çaldığı görsel dikkat çekti. Fenerbahçe bu paylaşıma ''Şimdiden hayırlı sahurlar Beşiktaş'' notunu düştü.
Şimdiden hayırlı sahurlar @Besiktas 😌 🥁 pic.twitter.com/XOtgHaQHVX— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 29, 2020
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