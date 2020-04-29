29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sahur göndermesi

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sahur göndermesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesiyle kulüpler sosyal meydan birbirlerine dikkat çeken göndermelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak ekiplerinden Fenerbahçe ezeli rakibi 'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler yaptığı sahur paylaşımına Beşiktaş'a etiketledi.

Fenerbahçe'den 'a videolu gönderme geldi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine attığı golleri seslendirdi. Videonun sonlarına doğru 'un davul çaldığı görsel dikkat çekti. Fenerbahçe bu paylaşıma ''Şimdiden hayırlı sahurlar Beşiktaş'' notunu düştü.

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