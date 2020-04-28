28 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...

Liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına başladı. Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıda... Sarı-Lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 22:24
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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...

Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...

Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tam 9 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...

İşte Fenerbahçe'nin 21 futbolcusu ile ilgili tüm detaylar ve ayrılması muhtemel isimler...

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...

TOLGAY ARSLAN
2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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