28 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'de büyük temizlik! 9 isim yolcu...
Liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına başladı. Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıda... Sarı-Lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.
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