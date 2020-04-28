28 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Razvan Lucescu adım adım Türkiye'ye

Razvan Lucescu adım adım Türkiye'ye
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Gelecek sezonun kadrosu için temaslarını sürdüren , teknik direktör krizini de kısa sürede çözmeyi hedefliyor. Gündemindeki birçok hocayla görüşen sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu için ülkesi Romanya'da önemli iddialar ortaya atıldı.

Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren 'de görev yapabileceği ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi. 'nun 'nin başına geçmesi durumunda babası 'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor.

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