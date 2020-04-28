28 Nisan 2020, Salı
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Razvan Lucescu adım adım Türkiye'ye
Gelecek sezonun kadrosu için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör krizini de kısa sürede çözmeyi hedefliyor. Gündemindeki birçok hocayla görüşen sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu için ülkesi Romanya'da önemli iddialar ortaya atıldı.
Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapabileceği ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi. Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor.
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