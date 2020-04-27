27 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Sezon sonunda...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atan Fenerbahçe'e yeni sezon çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde takımı sil baştan oluşturmaya hazırlanan sarı-lacivertlileri yeni sezon öncesi birçok sorun bekliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 18:26
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Sezon sonunda...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Sezon sonunda...

Sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirmek.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Sezon sonunda...

İsmi yerli ve yabancı birçok çalıştırıcıyla anılan Kanarya, yeni teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte transferde somut adımlar atmaya başlayacak.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Sezon sonunda...

Ajansspor'un haberine göre, yönetimin yabancı teknik adamlar üzerinde durduğu öğrenilirken, ekonomik şartların uyması halinde yeni sezonda yabancı bir teknik adam takımın başında olacak.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Sezon sonunda...

Sarı lacivertlilerin çözmesi gereken konulardan bir tanesi de yeni kadro planlaması olacak.

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