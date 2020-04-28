İşte Emre Belözoğlu'nun yeni gözdesi!

Sezon sonunda futbolu bırakarak gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile de temas kurdu.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le temas kurdu. Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.





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