28 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni gözdesi!

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni gözdesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Sezon sonunda futbolu bırakarak gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen , Emre Kılınç ve 'tan sonra 'de forma giyen ile de temas kurdu.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan , gelecek yılın transferleri için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve 'la görüşen Emre, bu kez de 'nin vazgeçilmezi 'le temas kurdu. Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.


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