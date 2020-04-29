Genç isimlere dev kanca

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Barcelona ve Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı listesine alırken, bu kez de Melih Bostan gündeme geldi. Manchester City, Ajax ve PSG'nin, Fenerbahçe U17 Takımı'nda oynayan 16 yaşındaki golcüsünü takibe aldığı öğrenildi.

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