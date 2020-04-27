Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken zirvenin 13 puan gerisinde bulunan ve şimdiden gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile transferde karşı karşıya geldi. Voetbal4u.com'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 19:20 ABONE OL