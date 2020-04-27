27 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken zirvenin 13 puan gerisinde bulunan ve şimdiden gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile transferde karşı karşıya geldi. Voetbal4u.com'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 19:20
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler gelecek sezon için planlamarını masaya yatırırken, birçok konu hakkında müzakerelerini sürdürdü.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

1. ÖNCELİK TEKNİK DİREKTÖR

Sarı lacivertli kurmayların olmazsa olmazı teknik direktör konusu... Yönetim; Erol Bulut, Giampaolo, Manuel Pellegrini ve Nenad Bjelica isimleri üzerinde özellikle duruyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan kupaya uzanmak isterken diğer yandan da 2021 yılında gerçekleştirilecek kongreyi düşünüyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, hüsranla geçen 2 sezonun ardından yükseliş hedeflerken hem teknik direktör konusunda hem de transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı geleceğe yönelik projeleri istişare ederek geçiren kurmaylar, önceliğini bonservisi elinde olan ve kısa sürede takıma adapte olabilecek isimlere veriyor.

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