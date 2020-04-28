Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye
Corona virüsü nediyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe'de flaş gelişme yaşandı. Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği halen belirsizliğini korurken sarı lacivertli ekip, Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. Bjelica, sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.
Liglerin başlama tarihi hakkında tartışmalar sürerken, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör arayışları hız kazanmış durumda.
TRTSpor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. İki taraf arasında telefon görüşmeleri sürerken, Hırvat teknik adam da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bildirdi.
48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun buldu. Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor.
Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.
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