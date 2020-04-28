28 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye

Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Corona virüsü nediyle liglere verilen arayı değerlendiren 'de flaş gelişme yaşandı. 'ın ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği halen belirsizliğini korurken sarı lacivertli ekip, 'ya sözlü teklif yaptı. Bjelica, sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.

Liglerin başlama tarihi hakkında tartışmalar sürerken, yönetiminin teknik direktör arayışları hız kazanmış durumda.

TRTSpor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, ile yolları ayrılan 'ya sözlü teklif yaptı. İki taraf arasında telefon görüşmeleri sürerken, Hırvat teknik adam da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bildirdi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun buldu. Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.

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