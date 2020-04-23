Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe kolları şimdiden sıvadı. Sarı-lacivertli yönetim Schalke'nin 29 yaşındaki savunmacısı Benjamin Stambouli'yi yakın markaja alırken, İspanyol AS gazetesi ise Fenerbahçe'nin Espanyol'da forma giyen Brezilyalı stoper Naldo ile ilgilendiğini okuyucularına duyurdu. İşte detaylar...

Simon Kjaer'den sonra savunmayı toparlayacak bir isim bulamayan ve özellikle son iki senede ön liberodan stoper bulmaya çalışan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sağlama almak istiyor. Bu doğrultuda stoper arayışlarına başlayan Kanarya'nın, Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Benjamin Stambouli'yi listesine aldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız stoperin menajeriyle ilk temas kuruldu ve 3 yıllık bir sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Kulübüyle mukavelesi sezon sonunda bitecek Stambouli'nin önerilen mali şartları kabul etmesi halinde soyadını aldığı İstanbul'a imza atması bekleniyor.

İSPANYA'DAN NALDO İDDİASI!

F.Bahçe ile ilgili bir transfer iddiası da İspanya'dan geldi. AS Gazetesi, bu sezon bonservis maliyeti olmayan ve 'fiyat-performans' odaklı bir transfer stratejisi izleyecek olan sarı-lacivertli kulübün, Espanyol'da forma giyen stoper Naldo'yu yakın markaja aldığını duyurdu. Gazete, sarı-lacivertli kulübün, üç sezondur formasını giydiği Espanyol'da sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı stoper için transfer görüşmelerine başladığını yazdı.

RAMİ'NİN YERİNE

Geçen sezon Marsilya'dan transfer edilen Adil Rami'den beklediği verimi alamayan ve savunma hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'nın, 31 yaşındaki Naldo'yu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Brezilyalı stoper için iki yıllık bir sözleşme öngören Fenerbahçe yönetimi, mali konularda oyuncunun menajeriyle pazarlıklara başladı. Naldo, oyuna yüksek konsantrasyonu ve ilk toplardaki hamle yeteneğiyle dikkat çekiyor.

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