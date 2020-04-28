28 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...

Şampiyonluk umutlarını gelecek sezona taşıyan ve bu doğrultuda yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle öncelikli olarak kiralık ya da sözleşmesi biten oyunculara yönelmesi beklenen sarı-lacivertlilere adı uzun süre Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu için sürpriz bir teklif yapılacağı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:45
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Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...

Fenerbahçe için Arap basınında sürpriz bir iddia geldi... Buna göre Al İttihad Başkanı Anmar Al-Haili, sarı lacivertlilerin kapısını sürpriz bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...

Suudi basınından konu ile ilgili yansıyan detaylar şu şekilde;

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Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...

"Dar boğazda bulunan Al İttihad, ekonomik sıkıntıdan çıkmaya çalışıyor.

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Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...

Al İttihad kulüp yönetimi, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle, oyuncularından, eski antrenörlerinden ve diğer gelen taleplerle beraber, ciddi mali sorunla mücadele ediyor.

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Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...

Anmar Al-Haili başkanlığındaki kulüp yönetimi, mali kaynakların yetersiz olması ve kendisine gelen baskılar neticesinde kulübün yükünü azaltmak için acilen fon toplamaya başladı. Öte yandan Haili, kulübün onursal üyeleriyle iletişim kurmaya ve para toplamaya çalışıyor.

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