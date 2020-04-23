23 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Pellegrini'nin transfer listesi belli oldu!

Pellegrini'nin listesi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör 'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör 'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı. Son olarak İngiltere'de West Ham'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın, Başkan 'a bazı isimlerin alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Listede maliyeti yüksek isimler bulunduğu gibi sözleşmesi bitecek ve kulüplerinde beklediği değeri göremeyen kaliteli isimler de yer alıyor. Pellegrini, Kanarya'nın hoca adayları arasında ilk sırada yer alıyor. (Fotomaç)

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