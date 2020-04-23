Pellegrini'nin transfer listesi belli oldu!
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı. Son olarak İngiltere'de West Ham'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın, Başkan Ali Koç'a bazı isimlerin alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Listede maliyeti yüksek isimler bulunduğu gibi sözleşmesi bitecek ve kulüplerinde beklediği değeri göremeyen kaliteli isimler de yer alıyor. Pellegrini, Kanarya'nın hoca adayları arasında ilk sırada yer alıyor. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...