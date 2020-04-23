Pellegrini'nin transfer listesi belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı. Son olarak İngiltere'de West Ham'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın, Başkan Ali Koç'a bazı isimlerin alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Listede maliyeti yüksek isimler bulunduğu gibi sözleşmesi bitecek ve kulüplerinde beklediği değeri göremeyen kaliteli isimler de yer alıyor. Pellegrini, Kanarya'nın hoca adayları arasında ilk sırada yer alıyor. (Fotomaç)

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