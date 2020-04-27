27 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Jose Callejon...

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve yıldız isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'e verilen arada önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasını planlayan 'de, gündeme ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek u almıştı. basını, sarı-lacivertli takımın İspanyol futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Listesinde birçok isim bulunan , 'nin yıldız futbolcusu Callejon'u gündemine almıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

Sarı-Lacivertliler'in Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklif yaptığı iddia edilmişti. İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği ve transferin maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmediği belirtilmişti.

Calcio Napoli 24, İspanyol oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Napoli'de Oynayan Jose Callejon'a İmza Attırmak ...

33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden 'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

Haberde kontratı bitecek bir başka isim Mertens için ise Inter'in yakın seçenek olduğu belirtildi. Hollandalı oyuncunun da ismi özellikle ekipleri ve ile anılıyordu.

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