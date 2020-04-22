22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Tolgay’dan çalışma önerisine ret cevabı

Tolgay’dan çalışma önerisine ret cevabı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Fenerbahçe de gibi gruplar halinde sahaya inecekti ama Tolgay’ın başını çektiği bazı oyuncular bu talebi reddetti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir evde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli oyuncular, salı günü Samandıra'da gruplar halinde çalışmalara başlayacaktı ancak bazı isimler bu durumun önüne set çekti. Gelen talep üzerine "Bu ortamda tesiste çalışma mı olur!" diye tepkisini ortaya koyan Tolgay Arslan başta olmak üzere bazı isimler idmana çıkmayacaklarını bildirdi. Kaptan Emre ve gençler ise çalışmaya hazır.
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