Tolgay’dan çalışma önerisine ret cevabı

Fenerbahçe de Beşiktaş gibi gruplar halinde sahaya inecekti ama Tolgay’ın başını çektiği bazı oyuncular bu talebi reddetti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Koronavirüspandemisi nedeniyle bir süredir evde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli oyuncular, salı günü Samandıra'da gruplar halinde çalışmalara başlayacaktı ancak bazı isimler bu durumun önüne set çekti. Gelen talep üzerine "Bu ortamda tesiste çalışma mı olur!" diye tepkisini ortaya koyan Tolgay Arslan başta olmak üzere bazı isimler idmana çıkmayacaklarını bildirdi. Kaptan Emre ve gençler ise çalışmaya hazır.