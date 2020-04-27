27 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! 20 milyon euro...

Fenerbahçe'de transfergelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlayan Fenerbahçe, kaynak sıkıntısını elindeki yıldızları satarak çözecek. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna İngiliz ekibi dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:38
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Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! 20 milyon euro...

Fenerbahçeli kurmaylar, 2020-21 sezonu için projesini masaya yatırırken, kriz toplantısından 3 ayrılık planı ortaya çıkmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! 20 milyon euro...

Sarı lacivertliler, önceliği teknik direktör konusuna verirken, Erol Bulut, Bjelica, Giampaolo, Manuel Pellegrini gibi isimlerle temasa geçmişti.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! 20 milyon euro...

Takımdan ayrılacak isimlerden yaratılacak bütçe ile hem teknik direktörün parasını hem de yeni transferlerin maliyetini karşılaşmak isteyen Kanarya, Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan'ı satış listesine koymuştu.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! 20 milyon euro...

Max Kruse'ye ülkesi Almanya'dan ilgisi olduğu bilinirken, Bundesliga ekipleri yaz transfer sezonunun açılmasıyla beraber tecrübeli 10 numara için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! 20 milyon euro...

Öte yandan yaşadığı finansal krizden çıkmak için formül arayan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi geldi.

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