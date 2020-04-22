22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Giampaolo’dan mesaj var

Giampaolo’dan mesaj var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Teknik direktör adaylarından 'nun kardeşi Federico Giampaolo, Calciomercato'ya konuştu.

Teknik direktör adaylarından 'nun kardeşi Federico Giampaolo, Calciomercato'ya konuştu. Usta hocanın kardeşi, "Marco eminim başka bir takımda fırsat bulacaktır ama bunun İtalya mı, yurt dışı mı bilemem. Milano'daki tecrübesi ona çok şey kattı" dedi.
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