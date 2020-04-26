26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş karar! Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi radikal kararlar alınacak... Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan sarı-lacivertliler, bu kapsamda flaş bir karar aldı. Sarı-lacivertli yönetim, 3 yıldız isimle sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. İşte büyük operasyonun detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 17:20
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Fenerbahçe'de flaş karar! Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e 26. haftada ara verilirken, kulüpler, bu arada yaşanılan mali zararı minimuma indirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor.

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Fenerbahçe'de flaş karar! Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan...

Bu husuta Fenerbahçe yönetimi, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi krizini masaya yatırırken, sürpriz kararlar aldı.

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Fenerbahçe'de flaş karar! Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan...

Önceliğini teknik direktör konusuna değindiren Kanarya, ekonomik olarak zor bir süreçten geçmesine karşın bildiğinde taviz vermeyecek.

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Fenerbahçe'de flaş karar! Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan...

"ZİRVEYE OYNAYACAK TAKIM KURGUSU"

Sarı lacivertli kurmaylar, 2 sezon boyunca yaşanan hüsranın farkında olarak tek bir hedefe kilitlendi. Bu, gelecek sezon mutlaka zirveye oynayacak bir takım kurgusu oluşturmak.

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Fenerbahçe'de flaş karar! Vedat Muriç, Max Kruse ve Ozan Tufan...

TEMEL PRENSİP 'BEDAVA FUTBOLCU'

Fenerbahçeli kurmayların bir diğer hedefi de mali olarak istenilen pozisyonda olan isimler. Sarı lacivertli yönetim, şu anda bonservisi elinde olan futbolcularla temaslarda bulunuyor.

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