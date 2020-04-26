26 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mauricio Isla'nın sözleşmesini uzatıyor!

F.Bahçe yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'ya 1+1 yıllık yeni teklif yapmaya hazırlanıyor... Tecrübeli sağ bekin bu teklife ne yanıt vereceği belirsizliğini korurken, Şilili oyuncunun takımdan ayrılması durumunda bu bölgeye iki yapılacak.

ekiplerinden 'de gelecek sezonun temelleri atılmaya başlandı. Kadro mühendisliği kapsamında listesini oluşturan Kanarya, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına karar verecek. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Şilili sağ bek için iddiaları yüksek sesle konuşulurken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle gelecek.

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ISLA'YA YENİ TEKLİF!

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki Isla'ya 1 milyon Euro garanti para teklif edecek. Maç başı ücretlerle bu rakam artabilecek. Eğer Şilili sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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