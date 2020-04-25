25 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren ve gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Genç futbolculara yatırım yapmayı planlayan sar lacivertli ekip. 1999 doğumlu genç yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe genç yıldız için teklifini de iletti. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 21:19
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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...

Fenerbahçe corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertlilerde tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor.

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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...

Sarı-lacivertliler bu bağlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...

Fenerbahçe bir yandan da geleceğe yatırım yapmayı da planlıyor. Genç yıldızları transfer listesine ekleyen sarı-lacivertliler 1999 doğumlu yıldız için de teklifini yaptı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...

İSMAİL YÜKSEK İÇİN TEKLİF YAPILDI

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i transfer listesine ekledi.

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