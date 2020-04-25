Robin van Persie'den şok sözler: Eziksen, eziksindir

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı eski yıldız Robin van Persie ülkesinde katıldığı bir podcastte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyenoord altyapısında forma giyen oğlu Shaqueel ile arasında geçen bir diyalogu anlatan van Persie "Futbolcu olmak istiyorsa bu tutkusuna uygun hareket etmeli ve kontrolü almalı. Futbolcu olmak istiyorsa bu tutkusuna uygun şekilde hareket etmeli ve kontrolü almalı. Sürekli bir şeylerden şikayet ederek bir yere varamaz. Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez. Buna rağmen evladımı yine de sevmeye devam ederim.” ifadelerini kullandı.

Arsenal ve Manchester United gibi dünya devlerinde gösterdiği performansla bir döneme damga vuran ve 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe formasını da terleten Hollandali eski futbolcu Robin van Persie, ülkesinde yayınlanan High Performance Podcast'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞKALARINI SUÇLAYACAĞINA KENDİNİ SUÇLA"

Feyenoord altyapısında oynayan oğlu Shaqueel'e verdiği hayat dersini anlatan van Persie, "Feyenoord U14'ün Ajax U14 ile karşılaştığı maçta Shaqueel'de kadrodaydı ancak yedek kulübesindeydi ve hiç ouyuna giremedi. Arabayla eve dönerken onu çok bitik gördüm. Çok üzgündü. Teknik direktörün haksızlık yaptığından dem vurdu, diğer takım arkadaşlarına suç buldu. Ben de ona, "Shaqueel. Tam bir ezik gibi konuşuyorsun. Başkalarını suçlayacağına, sadece kendini suçla. Ancak, ben senin hangi noktalarda hatalı olduğun dışında her şeyi duydum. Kazananlar, kontrolü eline alanlardır. Onlar sadece kendilerini suçlarlar ve kendilerini geliştirirler. Sen de kendine sor bakalım, bir ezik misin yoksa kazanan mı?' dedim."

"EZİKSEN EZİKSİNDİR, DEĞİŞMEZ"

"Benim için fark etmez. Ben bir babayım. Benim tüm sorumluluğum onun iyi bir insan olması konusunda. Ayrıca, 20 yaşında hayata hazır hale getirmeye çalışıyorum. Hataları olacaktır elbette. İstediği her şeyi yapabilir. Ben onu hayatım boyunca seveceğim. Futbolcu olmuş, olmamış fark etmez. Ancak, ona da söyledim. Futbolcu olmak istiyorsa bu tutkusuna uygun şekilde hareket etmeli ve kontrolü almalı. Sürekli bir şeylerden şikayet ederek bir yere varamaz. Eğer bir eziksen, eziksindir, değişmez. Buna rağmen evladımı yine de sevmeye devam ederim."

"İKİ GÜN SONRA SHAQUEEL'İ EVDE GÖREMEDİM"

"Bu konuşmamızdan 2 gün sonra Shaqueel'i evde göremedim. Merak ettim. Antrenman tesislerine gittiğini fark ettim. Peşinden gittim. Uzaktan onu izledim. Dondurucu derecede soğuk bir havada tek başına çok sert bir kondisyon antrenmanı yapıyordu. O zaman içimden geçirdim, 'Tamam, olmuş. Hayatının kontrolünü nasıl alacağının farkına varmış' dedim. Ve Shaqueel sadece 13 yaşında bir çocuk…" ifadelerini kullandı.

DİĞER