26 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Nani’den flaş sözler

Nani’den flaş sözler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen , 'in İnstagram hesabından sorulara cevap verdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen , 'in İnstagram hesabından sorulara cevap verdi. ABD ekibi Orlanda City'de forma giyen Portekizli yıldız, Fenerbahçe ile ilgili bir soruya çok çarpıcı bir yanıt verdi. 33 yaşındaki futbolcu, "Benimle birlikte Robin Van Persie ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Türkiye Ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye'de şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor" açıklamasını yaptı.
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