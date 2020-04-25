25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Chelsea Olivier Giroud'nun sözleşmesini uzattı

F.Bahçe'nin transfer listesindeydi! Sözleşmesini uzattı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

'nin gündeminde olan Fransız golcü 'nun ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Maviler, aldığı sürpriz bir kararla 33 yaşındaki golcünün opsiyonunu kullandı ve sözleşmesini uzattı.

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen Fransız golcü 'da flaş bir gelişme yaşandı. L'Equipe'te yer alan habere göre Chelsea, takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar vererek, tecrübeli ismin sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

33 yaşındaki golcü 'ın planları arasında yer almıyordu. Premier Lig'de çoğu maçta yedek kulübesine mahkum edilen Giroud da EURO 2020'yi düşünerek takımdan ayrılmak istiyordu. ise normal sözleşmesi 2020'de bitecek olan Fransız yıldızı, Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Chelsea yönetiminin böyle bir karar almasındaki sebep ise Giroud'nun yerine alternatif bir golcü edilememesi gösterildi. Oynadığı maçlarda kalitesini ispatlayan golcü oyuncu Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da gözdesi...

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