Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Sezonun ikinci yarısında oynadığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Bu sezon hem kalite hem de rotasyon açısından oldukça sıkıntı yaşadığı savunma hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin deneyimli stopere 2 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:56 ABONE OL