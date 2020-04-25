25 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Sezonun ikinci yarısında oynadığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Bu sezon hem kalite hem de rotasyon açısından oldukça sıkıntı yaşadığı savunma hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin deneyimli stopere 2 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:56
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Sezona 20. şampyonluk parolasıyla başlayan ancak yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Geçtiğimiz transfer döneminde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte yapacağı hamlelerle 2020/2021 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Bu doğrultuda ilk olarak teknik direktör sorununu halletmeyi amaçlayan Kanarya, neredeyse bütün bölgelere yapacağı takviyelerle geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Özellikle bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelen Fenerbahçe, transferde ilk olarak bu sezon fazlasıyla sıkıntı yaşadığı savunma hattını güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 2 yıllık sözleşme

Sezon başında kadrosuna kattığı stoperlerden Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiralayan, Rami ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette'den de yeterince faydalanamamıştı.

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