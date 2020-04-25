Ozan Tufan Everton'ın transfer listesinde
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Ozan Tufan da Premier Lig ekibinin transfer listesinde yer alıyor.
Milli oyuncularımızdan Cenk Tosun'u da kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Gabian Delph, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson ve Tom Davis'in yer aldığı orta sahaya takviye yapmak isteyen Everton'da listenin ilk sırasında Napoli forması giyen Allan yer alıyor.
Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak isteyen Everton, bu transfer gerçekleşmezse diye alternatiflerini de hazırlamış durumda.
OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR
Vital Football'a göre Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da İngiliz ekibinin listesinde yer alan oyuncular arasında. Allan transferine rağmen Everton'ın, bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katabileceği belirtilirken devre arasında da İngiliz ekibinin milli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.
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