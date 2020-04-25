25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ozan Tufan Everton'ın transfer listesinde

Fenerbahçeli yıldız Ada yolcusu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken da ekibinin listesinde yer alıyor.

Milli oyuncularımızdan 'u da kadrosunda bulunduran İngiltere ekiplerinden Everton, yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Gabian Delph, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson ve Tom Davis'in yer aldığı orta sahaya takviye yapmak isteyen Everton'da listenin ilk sırasında Napoli forması giyen Allan yer alıyor.

Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak isteyen Everton, bu gerçekleşmezse diye alternatiflerini de hazırlamış durumda.

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OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR

Vital Football'a göre Fenerbahçe forması giyen da İngiliz ekibinin listesinde yer alan oyuncular arasında. Allan transferine rağmen Everton'ın, bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katabileceği belirtilirken devre arasında da İngiliz ekibinin milli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.

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