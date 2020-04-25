25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues yönetime resti çekti! 'Dönmüyorum'

Rodrigues yönetime resti çekti! 'Dönmüyorum'
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

'nin yaz döneminde temsilcisi Al-Ittihad Cidde'den transfer ettiği , kariyeri hakkında son kararını verdi. Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. İşte detaylar...

'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı , geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Albawabhnews.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Suudi kaynaklar, Anmar Al-Haili başkanlığındaki Al-Ittihad Cidde yönetim kurulunun aldığı haberi iletti. Buna göre önümüzdeki yaz döneminde Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.

Al-İttihad, bu sezon başında oyuncusunu Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul etmişti. Öte yandan Rodrigues, daha önce 'da oynamış ve Arabistan kulübü, oyuncuyu 4 yıllığına kadrosuna katmayı başarmıştı.

Rodrigues, bu sezon 'de, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol 6 asist yaptı. Al Hilal, Suudi Ligi'nde 23 puanla 13. sırada bulunuyor."

Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'in yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllığına kiralamıştı.

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