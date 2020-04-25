Garry Rodrigues yönetime resti çekti! 'Dönmüyorum'
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde'den transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi. Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi.
Albawabhnews.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;
"Suudi kaynaklar, Anmar Al-Haili başkanlığındaki Al-Ittihad Cidde yönetim kurulunun aldığı haberi iletti. Buna göre önümüzdeki yaz transfer döneminde Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.
Al-İttihad, bu sezon başında oyuncusunu Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul etmişti. Öte yandan Rodrigues, daha önce Galatasaray'da oynamış ve Arabistan kulübü, oyuncuyu 4 yıllığına kadrosuna katmayı başarmıştı.
Rodrigues, bu sezon Türkiye'de, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol 6 asist yaptı. Al Hilal, Suudi Ligi'nde 23 puanla 13. sırada bulunuyor."
Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'in yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllığına kiralamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...