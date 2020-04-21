Fenerbahçe'de Mauricio Isla yeni teklif bekliyor!

Fenerbahçe, kariyerini Premier Lig devi Arsenal'de sürdüren ve daha önceki yıllarda pek çok kez gündemine gelen Mesut Özil'in transferi için bir kez daha harekete geçti. Yıldız futbolcuyla temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giymek isterim" diyen Mesut Özil'e "Şimdi tam zamanı" mesajıyla giderek transfer teklifini iletti.