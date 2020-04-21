21 Nisan 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Mauricio Isla yeni teklif bekliyor!
Fenerbahçe'nin 2017 yazında kadrosuna kattığı Mauricio Isla'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şilili futbolcunun durumu belirsizliğini korurken, 31 yaşındaki futbolcunun Boca Juniors ile anlaştığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin formasını 3 yıldır terleten deneyimli sağ bek Mauricio Isla'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takvim'in haberine göre; Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertlilerde devam etmek istediği ve yönetimden teklif beklediği öğrenildi. Yönetim ise Isla hakkında son kararı yeni teknik direktöre bırakmaktan yana olduğu ifade edildi.
Şilili oyuncunun Boca Juniors ile anlaştığı iddia edilmişti. Isla bu sezon sarı-lacivertlilerde 25 maça çıkarken 3 asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...