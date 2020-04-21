21 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Isla yeni teklif bekliyor!

Fenerbahçe'de yıldız isimden flaş talep!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

'nin 2017 yazında kadrosuna kattığı 'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şilili futbolcunun durumu belirsizliğini korurken, 31 yaşındaki futbolcunun ile anlaştığı iddia edilmişti.

'nin formasını 3 yıldır terleten deneyimli sağ bek 'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takvim'in haberine göre; Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertlilerde devam etmek istediği ve yönetimden teklif beklediği öğrenildi. Yönetim ise Isla hakkında son kararı yeni teknik direktöre bırakmaktan yana olduğu ifade edildi.

Şilili oyuncunun ile anlaştığı iddia edilmişti. Isla bu sezon sarı-lacivertlilerde 25 maça çıkarken 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı haberin devamı

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