21 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na yeni görev

Emre Belözoğlu'na yeni görev
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, futbolu jübileyle bırakacak. Başkan ’un, kaptan Emre Belözoğlu’nu sportif direktörlüğe getireceği öğrenildi. Corona virüsü salgınının bitmesinin ardından tecrübeli futbolcuya jübile yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda "Sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor" diyerek sarı-lacivertli kulübe olan aidietini bir kez daha ortaya koyan kaptan Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oldu.

gittikten sonra ve Zeki Murat Göle ile birlikte takımı maçlara hazırlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda 'yeni tip' sportif direktörlüğe getirileceği öğrenildi. Volkan Demirel gibi hem teknik heyette yer alacak, hem de oyuncu-yönetim ilişkilerini kontrol edecek Emre için corona virüsü salgını bittikten sonra jübile organizasyonu da yapılacak.

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