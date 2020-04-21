Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na yeni görev
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, futbolu jübileyle bırakacak. Başkan Ali Koç’un, kaptan Emre Belözoğlu’nu sportif direktörlüğe getireceği öğrenildi. Corona virüsü salgınının bitmesinin ardından tecrübeli futbolcuya jübile yapılacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda "Sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor" diyerek sarı-lacivertli kulübe olan aidietini bir kez daha ortaya koyan kaptan Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oldu.
Ersun Yanal gittikten sonra Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle ile birlikte takımı maçlara hazırlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda 'yeni tip' sportif direktörlüğe getirileceği öğrenildi. Volkan Demirel gibi hem teknik heyette yer alacak, hem de oyuncu-yönetim ilişkilerini kontrol edecek Emre için corona virüsü salgını bittikten sonra jübile organizasyonu da yapılacak.
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