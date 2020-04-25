Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor! İşte o tarih
Corona virüsü salgını nedeniyle 1 aydır çalışmalarını telekonferans yöntemiyle yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren Fenerbahçe sahaya iniyor. Sarı-lacivertlilerin 5 Mayıs tarihinde gruplar halinde Samandıra'da çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin durdurulmasına yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantının ardından lig ve kupanın 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlatılıp, 26 Temmuz'da bitirilmesinin en muhtemel senaryo olduğu açıklanmıştı.
Süper Lig'in başlangıç tarihinin büyük ölçüde netleşmesinin ardından 1 aydır çalışmalarını telekonferans yöntemiyle yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren Fenerbahçe, sahaya inme kararı aldı.
Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, haziranın ikinci haftasında başlaması beklenen liglere hazır hale gelebilmek için 5 Mayıs'ta gruplar halinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başlamayı planlıyor.
Türkiye'de ligler 19 Mart'ta ertelenirken, futbolcular 23 Mart itibarıyla evlerinden online sistem ile antrenmanlarını haftanın 6 günü yapıyordu.
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