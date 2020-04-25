25 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor! İşte o tarih
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle 1 aydır çalışmalarını telekonferans yöntemiyle yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren sahaya iniyor. Sarı-lacivertlilerin 5 Mayıs tarihinde gruplar halinde Samandıra'da çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin durdurulmasına yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ve kulüp başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantının ardından lig ve kupanın 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlatılıp, 26 Temmuz'da bitirilmesinin en muhtemel senaryo olduğu açıklanmıştı.

Süper Lig'in başlangıç tarihinin büyük ölçüde netleşmesinin ardından 1 aydır çalışmalarını telekonferans yöntemiyle yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren , sahaya inme kararı aldı.

Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, haziranın ikinci haftasında başlaması beklenen liglere hazır hale gelebilmek için 5 Mayıs'ta gruplar halinde Samandıra 'nde antrenmanlara başlamayı planlıyor.

'de ligler 19 Mart'ta ertelenirken, futbolcular 23 Mart itibarıyla evlerinden online sistem ile antrenmanlarını haftanın 6 günü yapıyordu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor! Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı! Fenerbahçe'nin transfer gözdesi hayalini açıkladı!
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Gideceği takımı açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör