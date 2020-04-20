Damien Comolli kulüpleri uyardı! Transfer...
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, corona virüsü sonrasında fiyatların düşeceğini söylerken, kulüpleri yaz transfer dönemi öncesinde uyardı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda görevine son verilen sportif direktör Damien Comolli, transfer dönemi öncesi dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Fransız futbol yöneticisi, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Avrupa kulüplerine uyarı gönderdi. Comolli, transferde herkesin dikkatli adımlar atması gerektiğini belirterek, "Geçen gün bir futbolcu menajeri tanıdığım bana kulüplerin transferde çok para harcayacağını söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum. Genellikle menajerler böyle şeyler söyler. Çok düşük çapta bir transfer dönemi görebiliriz. Daha çok kiralıklara yönelebilir kulüpler. Transfer sayılarında ciddi bir azalma olacaktır. En azından transfer paralarında düşüş olacaktır. Hem bonservis bedelleri hem de oyuncu maaşları etkilenecek. Kulüpler dikkat etmeli" dedi.
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