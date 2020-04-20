20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Damien Comolli kulüpleri uyardı! Transfer...

Damien Comolli kulüpleri uyardı! Transfer...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

'nin eski sportif direktörü , corona virüsü sonrasında fiyatların düşeceğini söylerken, kulüpleri yaz dönemi öncesinde uyardı.

'de geçtiğimiz aylarda görevine son verilen sportif direktör , dönemi öncesi dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Fransız futbol yöneticisi, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Avrupa kulüplerine uyarı gönderdi. Comolli, transferde herkesin dikkatli adımlar atması gerektiğini belirterek, "Geçen gün bir futbolcu menajeri tanıdığım bana kulüplerin transferde çok para harcayacağını söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum. Genellikle menajerler böyle şeyler söyler. Çok düşük çapta bir transfer dönemi görebiliriz. Daha çok kiralıklara yönelebilir kulüpler. Transfer sayılarında ciddi bir azalma olacaktır. En azından transfer paralarında düşüş olacaktır. Hem bonservis bedelleri hem de oyuncu maaşları etkilenecek. Kulüpler dikkat etmeli" dedi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı verildi! Sözleşmesi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar
Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike! Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!
FIFA Fenerbahçe'ye şok! Tazminat... FIFA Fenerbahçe'ye şok! Tazminat...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör