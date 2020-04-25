Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

BEŞİKTAŞ HEP GELMEK İSTEDİĞİM BİR SEVİYEYDİ

"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol hoca zamanında iki yıl üst üste şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet."