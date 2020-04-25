25 Nisan 2020, Cumartesi
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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...
Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen ancak kötü gidişatın nedeniyle ikinci yarının başında yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile anılan 56 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından dolaylı olarak teklif aldığını açıkladı.
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