25 Nisan 2020, Cumartesi

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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen ancak kötü gidişatın nedeniyle ikinci yarının başında yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile anılan 56 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından dolaylı olarak teklif aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:13
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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

Medipol Başakşehir ile gösterdiği istikrarlı performansın ardından sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen ve Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BB Erzurumspor'a iki maçta da yenilerek elenilmesinin ardından görevine son verilen Abdullah Avcı, NTV'ye katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'tan ayrılık süreci ve aldığı teklifler ile ilgili de konuştu.

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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

FUTBOL OYNANARAK DEVAM ETMELİ

"Gelecekle ilgili sağlık probleminin çözülmesi lazım. Futbol nasıl oynanacak bilmiyoruz. O süreci biz de adım adım takip ediyoruz. Bence oynanarak devam etmeli futbol."

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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM

"Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım."

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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

BEŞİKTAŞ HEP GELMEK İSTEDİĞİM BİR SEVİYEYDİ

"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol hoca zamanında iki yıl üst üste şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet."

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Abdullah Avcı teklifi duyurdu! Fenerbahçe...

VİCDANEN RAHATIM

"Çalıştırdığım takımlar hep zirveye oynamıştır ama bunun içinden çıkardığımız dersler de var. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan. Beşiktaş Teknik Direktörü için kaybederse gidecek algısı vardı. Bunu nasıl değerlendireceksin? Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım."

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