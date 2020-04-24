24 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Pellegrini Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Pellegrini Fenerbahçe'ye şartlarını sundu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

arayışlarını sürdüren 'nin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Şilili hocanın yapısal sorunları çözmek için yönetimden ilk isteği ‘tam yetki’ oldu.

Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra arayışlarına başlayan 'nin, Şilili çalıştırıcı ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon yapıldığı açıklanmıştı. Koronavirüs yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle 'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi "Tam yetki" oldu. Başkan ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. , kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.

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