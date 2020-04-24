Pellegrini Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Şilili hocanın yapısal sorunları çözmek için yönetimden ilk isteği ‘tam yetki’ oldu.

Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon yapıldığı açıklanmıştı. Koronavirüs yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle İstanbul'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi "Tam yetki" oldu. Başkan Ali Koç ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. Transfer, kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.

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