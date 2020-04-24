24 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Berke Özer: Devletimiz sağ olsun

Berke Özer: Devletimiz sağ olsun
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

'nin sezon başında 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci , koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı arasında yer alıyordu. 'de karantinaya alınan genç file bekçisi, yerleştirildiği yurtta çektiği videoyla, bu imkanı kendilerine sağlayan Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını belirten Berke, "Uzun zamandır Türkiye'ye dönmek istiyorduk. Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi 'deyiz. Burada çok güzel bir yurda geldik. Sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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