24 Nisan 2020, Cuma
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Berke Özer: Devletimiz sağ olsun
Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke Özer, koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı arasında yer alıyordu. Gümüşhane'de karantinaya alınan genç file bekçisi, yerleştirildiği yurtta çektiği videoyla, bu imkanı kendilerine sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.
Türkiye'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını belirten Berke, "Uzun zamandır Türkiye'ye dönmek istiyorduk. Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi Gümüşhane'deyiz. Burada çok güzel bir yurda geldik. Sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
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